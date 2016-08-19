СГБ и Генпрокуратура распространили информацию об операции, проведенной в Баку против представителей FETÖ

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Служба госбезопасности (СГБ) и Генпрокуратура распространили совместную информацию.

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью СГБ, в информации говорится, что в результате расследования, проведенного на основании обращений компаний, представляющих услуги мобильной связи в Азербайджане, были задержаны граждане Азербайджана Исраилов Шахин Исраил оглу, Ахмедли Фуад Зафар оглу, Мусаев Этибар Имамгулу оглу и Гасымов Вугар Шамисдан оглу, подозреваемые в нарушении законодательства и злоупотреблении должностными полномочиями.

Было установлено, что оператор клиентской службы ООО "Azercell Telecom" Мусаев Этибар Имамгулу оглу, главный инженер по основной сети ООО "Bakcell LTD" Исраилов Шахин Исраил оглу, оператор Call центра ООО "Azerfon" Ахмедли Фуад Зафар оглу с начала деятельности в указанных компаниях до 18 августа 2016 года, воспользовавшись своими служебными полномочиями в корыстных целях, на основе обращения Гасымова Вугара Шамисдан оглу и других лиц, регулярно нарушая закон, передавали Вугару Гасымову и другим лицам распечатки истории звонков, персональные анкетные данные многочисленных абонентов, определяли с помощью антенны местонахождение граждан и маршруты их передвижения, передавали этим лицам посредством SMS и другими скрытыми способами эту, а также другую закрытую информацию, чем нанесли серьезный урон правам физических и юридических лиц и их законным интересам.

По факту в Главном следственном управлении Службы госбезопасности возбуждено уголовное дело по статьям 302.1 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями). Шахин Исраилов, Фуад Ахмедли, Этибар Мусаев и Вугар Гасымов привлечены в качестве подозреваемых. Решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Во время обыска в местах проживания указанных лиц были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие об их незаконной деятельности. В результате осмотра в доме Фуада Ахмедли, являющегося председателем Хатаинской районной Молодежной организации Партии народного фронта Азербайджана, были обнаружены запрещенная законодательством религиозная литература и компакт-диски, листовки с выступлениями Фетхуллаха Гюлена, документы, указывающие на наличие связей с членами группировок "Сообщество Гюлена" и "Хизмет имам". При обыске в доме Вугара Гасымова обнаружено и изъято множество копий удостоверений личности граждан Азербайджана, оформленные на его имя номера мобильных телефонов и другие предметы, связанные с его незаконной деятельностью.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.