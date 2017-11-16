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    Сейсмоцентр: В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 6 баллов

    Глубина очага землетрясения составила 25 км

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в среду в Азербайджане, сообщили Report в Республиканском сейсмологическом центре.

    "На территории Агдамского района Азербайджана в среду в 23:48 произошло землетрясение магнитудой 5,7", — говорится в сообщении. Толчки в эпицентре ощущались силой до 6 баллов, а в ближайших населенных пунктах до 3-5 баллов. 

    Согласно данным сейсмоцентра, глубина очага землетрясения составила 25 км

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