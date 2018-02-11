СБУ задержала гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы безопасности задержали на Днепропетровщине азербайджанца, который в своей стране обвиняется в мошенничестве и объявлен в международный розыск.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Каменском на Днепропетровщине гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске по линии Интерпола", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в Азербайджане мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "Мошенничество с нанесением значительного и особо крупного ущерба" уголовного кодекса страны.

"Оперативники спецслужбы установили, что в Украине злоумышленник планировал начать деятельность, которая наносит вред национальным интересам нашего государства, в частности в экономической и этно-конфессиональной сферах", - рассказали в спецслужбе.

Сейчас иностранец находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.