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С банковского счета жительницы Баку похищены деньги

С банковского счета жительницы Баку похищены деньги С банковского счета жительницы Баку похищены деньги. Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД). 8 июня в полицию поступила информация о краже 300 манатов с банковской карты жительницы Насиминского района столицы. В
Происшествия
9 июня 2023 г. 11:02
С банковского счета жительницы Баку похищены деньги

С банковского счета жительницы Баку похищены деньги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

8 июня в полицию поступила информация о краже 300 манатов с банковской карты жительницы Насиминского района столицы.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отдела полиции Насиминского РУП, задержана подозреваемая в совершении кражи жительница города Баку К.Гурбанова.

В ходе расследования выяснилось, что 27 мая она также похитила 400 манатов с банковской карты жительницы Саатлинского района.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadının bank hesabından pul oğurlanıb

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