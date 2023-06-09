С банковского счета жительницы Баку похищены деньги.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
8 июня в полицию поступила информация о краже 300 манатов с банковской карты жительницы Насиминского района столицы.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отдела полиции Насиминского РУП, задержана подозреваемая в совершении кражи жительница города Баку К.Гурбанова.
В ходе расследования выяснилось, что 27 мая она также похитила 400 манатов с банковской карты жительницы Саатлинского района.