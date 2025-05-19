С банковских карт граждан Азербайджана за выходные похищено более 15 тыс. манатов

За минувшие выходные с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили 15 770 манатов.

За минувшие выходные с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили 15 770 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

17 и 18 мая в результате различных киберспособов с карт граждан были похищены суммы в размере от 40 до 9 800 манатов.

В ведомстве призвали граждан с осторожностью относиться к подозрительным звонкам и предложениям о "выгодных" инвестициях, страховании, трудоустройстве за границей и других операциях, якобы связанных с безопасностью банковских счетов.