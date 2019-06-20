Рустам Усубов сделал заявление в связи с убийством в Агстафе 4 человек

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"В Азербайджане постоянно ведутся анализы в связи с умышленными убийствами на почве чести и других основаниях".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов.

По его словам, в результате этого ведутся определенные профилактические мероприятия: "В Азербайджане из года в год сокращается количество убийств, растет процент раскрываемости преступлений".

Говоря об инциденте с летальными исходами в Агстафе, Р.Усубов отметил, что между семьями длилась многолетняя вражда: "Должностные лица некогда, проводя серьезные беседы с семьями, призывали их к примирению. В свое время этого добились. В результате этого были сокращены сроки наказания. Несмотря на минувший долгий срок, Эльнур Сулейманов надумал отомстить и совершил преступление. В настоящее время министерство здравоохранения занимается здоровьем раненых".