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Рустам Усубов сделал заявление в связи с убийством в Агстафе 4 человек

Рустам Усубов сделал заявление в связи с убийством в Агстафе 4 человек
© Report / Elchin Murad

"В Азербайджане постоянно ведутся анализы в связи с умышленными убийствами на почве чести и других основаниях".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов.

По его словам, в результате этого ведутся определенные профилактические мероприятия: "В Азербайджане из года в год сокращается количество убийств, растет процент раскрываемости преступлений".

Говоря об инциденте с летальными исходами в Агстафе, Р.Усубов отметил, что между семьями длилась многолетняя вражда: "Должностные лица некогда, проводя серьезные беседы с семьями, призывали их к примирению. В свое время этого добились. В результате этого были сокращены сроки наказания. Несмотря на минувший долгий срок, Эльнур Сулейманов надумал отомстить и совершил преступление. В настоящее время министерство здравоохранения занимается здоровьем раненых".

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