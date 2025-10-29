Руководитель Bolmart: Закрытие наших магазинов не стоит на повестке дня

Информация о закрытии сети магазинов Bolmart не соответствует действительности.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор сети Рамиль Мамедли на сегодняшней пресс-конференции.

Он прояснил распространяемую в последние дни в СМИ информацию о закрытии сети магазинов Bolmart.

Мамедли сказал, что только один филиал был вынужден приостановить свою деятельность из-за проблем, связанных с арендой: "Как вы знаете, Bolmart успешно работает в нашей стране уже почти 10 лет. За эти годы, включая период пандемии, у нас не было никаких задержек с арендными платежами, и мы никогда не требовали уступок. Наша компания была основана с привлечением банковских кредитов на сумму более 100 млн манатов и до сегодняшнего дня выполняет все свои обязательства вовремя и в полном объеме".

Исполнительный директор сообщил, что в указанный магазин было вложено более 5 млн манатов, и там работает около 200 сотрудников: "Этот объект является одним из самых рентабельных магазинов нашей сети. Однако мы хотим подчеркнуть, что закрытие этого магазина не должно означать лишь потерю одной торговой точки. Это может негативно повлиять на кредитные обязательства компании, ее будущую деятельность и, самое главное, на безопасность труда наших 6000 сотрудников. Эта ситуация также не соответствует социально-экономической политике, проводимой в нашей стране по снижению безработицы".

Мамедли подчеркнул, что Bolmart входит в число 100 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана: "Мы также добровольно выделили миллионы манатов на восстановление освобожденных территорий. В настоящее время сеть магазинов Bolmart полностью выплачивает зарплаты семьям своих сотрудников, ставших шехидам. Регулярно осуществляет ежемесячные выплаты ветеранам".

"В настоящее время речь идет только об одном магазине. После истечения срока договора аренды объект был сдан в аренду другим лицам без нашего ведома. Хотя в пункте 2.3 нашего договора четко указано, что в случае сдачи объекта в аренду другому лицу, эти условия в первую очередь должны быть предложены Bolmart. Это условие и наше право были нарушены. Мы неоднократно просили представителей владельца объекта организовать нам прямую встречу с владельцем объекта. К сожалению, эта встреча до сих пор не организована. Мы считаем, что, когда ситуация будет полностью объяснена владельцу объекта, он примет справедливое решение и не допустит, чтобы деятельность компании, которая долгие годы способствовала обеспечению рабочими местами тысяч людей в стране, оказалась под угрозой", - добавил исполнительный директор.

В заключение Мамедли еще раз подчеркнул, что сеть магазинов Bolmart полностью продолжает свою деятельность: "Закрытие каких-либо наших магазинов не стоит на повестке дня. Наша цель - не конфронтация, а диалог и поиск справедливого решения в рамках правового поля".