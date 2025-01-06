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Россия выдала Азербайджану фигуранта дела о мошенничестве в крупном размере

Россия выдала Азербайджану фигуранта дела о мошенничестве в крупном размере Гражданин Азербайджана Талех Беджанов, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере, экстрадирован из России на родину.
Происшествия
6 января 2025 г. 18:01
Россия выдала Азербайджану фигуранта дела о мошенничестве в крупном размере

Гражданин Азербайджана Талех Беджанов, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере, экстрадирован из России на родину.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана, расследование дела, фигурантом которого является Беджанов, велось в управлении полиции Хатаинского района.

Ему предъявлены обвинения по статье 178.2.4 Уголовного кодекса (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Беджанов был задержан на территории России, после чего Генпрокуратура Азербайджана направила запрос об экстрадиции, который был удовлетворен российской стороной. Обвиняемый был доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

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