Россия выдала Азербайджану фигуранта дела о мошенничестве в крупном размере

Гражданин Азербайджана Талех Беджанов, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере, экстрадирован из России на родину.

Гражданин Азербайджана Талех Беджанов, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере, экстрадирован из России на родину.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана, расследование дела, фигурантом которого является Беджанов, велось в управлении полиции Хатаинского района.

Ему предъявлены обвинения по статье 178.2.4 Уголовного кодекса (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Беджанов был задержан на территории России, после чего Генпрокуратура Азербайджана направила запрос об экстрадиции, который был удовлетворен российской стороной. Обвиняемый был доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста.