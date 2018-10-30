Россия объявила уроженку Азербайджана в розыск по линии "Интерпола"

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Уроженка Азербайджана объявлена в международный розыск по обвинению в совершении тяжких преступлений в России.

Как сообщает Report, уроженка города Баку гражданка России Джамиля Аскерова 1992 г.р. обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании.

Покинувшая Россию Д.Аскерова была объявлена в межгосударственный розыск, "Интерполу" было направлено обращение для ее задержания.

Д.Аскерова знает русский и лезгинский языки.

Хафиз Гейдаров