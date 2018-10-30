Россия объявила уроженку Азербайджана в розыск по линии "Интерпола"

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Уроженка Азербайджана объявлена в международный розыск по обвинению в совершении тяжких преступлений в России.
Как сообщает Report, уроженка города Баку гражданка России Джамиля Аскерова 1992 г.р. обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании.
Покинувшая Россию Д.Аскерова была объявлена в межгосударственный розыск, "Интерполу" было направлено обращение для ее задержания.
Д.Аскерова знает русский и лезгинский языки.
Хафиз Гейдаров
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