Россия и Казахстан передали Азербайджану разыскиваемых граждан

РФ и Казахстан экстрадировали в Азербайджан трех человек, находившихся в международном розыске за различные преступления.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, Руад Мамедов, Хаял Аскеров были экстрадированы из России. Они числятся обвиняемых по уголовным делам о мошенничестве, совершенном с причинением крупного ущерба.

Оба были задержаны на территории России и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Третий гражданин - Заур Эюбов – экстрадирован из Казахстана, он проходил обвиняемым по уголовному делу о краже с причинением значительного ущерба.