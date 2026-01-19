Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Происшествия
    • 19 января, 2026
    • 18:08
    Россия и Казахстан передали Азербайджану разыскиваемых граждан

    РФ и Казахстан экстрадировали в Азербайджан трех человек, находившихся в международном розыске за различные преступления.

    Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, Руад Мамедов, Хаял Аскеров были экстрадированы из России. Они числятся обвиняемых по уголовным делам о мошенничестве, совершенном с причинением крупного ущерба.

    Оба были задержаны на территории России и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

    Третий гражданин - Заур Эюбов – экстрадирован из Казахстана, он проходил обвиняемым по уголовному делу о краже с причинением значительного ущерба.

    Beynəlxalq axtarışa verilmiş 3 şəxs Rusiya və Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

