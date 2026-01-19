Россия и Казахстан передали Азербайджану разыскиваемых граждан
- 19 января, 2026
- 18:08
РФ и Казахстан экстрадировали в Азербайджан трех человек, находившихся в международном розыске за различные преступления.
Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, Руад Мамедов, Хаял Аскеров были экстрадированы из России. Они числятся обвиняемых по уголовным делам о мошенничестве, совершенном с причинением крупного ущерба.
Оба были задержаны на территории России и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Третий гражданин - Заур Эюбов – экстрадирован из Казахстана, он проходил обвиняемым по уголовному делу о краже с причинением значительного ущерба.
