Российский суд не удовлетворил жалобу азербайджанца, приговоренного к тюремному заключению

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката уроженца Азербайджана, приговоренного к пяти с половиной годам колонии строгого режима за похищение бывшего работодателя, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Отметим, что азербайджанец Шакир Алиев в декабре 2016 года для похищения бизнесмена созвонился со своим знакомым для того, чтобы он помог найти исполнителей, однако последний обратился в полицию, после чего оперативники инсценировали похищение работодателя.

В результате 51-летний уроженец Азербайджана был задержан, когда приехал в арендованную квартиру убедиться, что заказ исполнен.

В отношении азербайджанца было заведено дело об организации похищения человека и вымогательстве.

В ноябре 2017 года Ленинский райсуд вынес обвинительный приговор.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила, что судебная коллегия по уголовным делам облсуда оставила приговор без изменения. Он считается вступившим в силу.