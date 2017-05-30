Россельхознадзор пресек ввоз почти 40 тонн зараженного картофеля из Азербайджана

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило карантинный объект на картофеле, поступившем в столичный регион из Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Фуд Логистик», при досмотре картофеля свежего продовольственного, поступившего в двух автотранспортных средствах из Республики Азербайджан общим весом 39,55 тонн, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект - Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.)», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, наличие цист с жизнеспособными яйцами и личинками подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

«По решению собственника данной подкарантинной продукции зараженный картофель будет уничтожен в присутствии представителя управления», - добавили в ведомстве.