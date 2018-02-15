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    Родственники девушки избили юношу встретившегося с ней в день влюбленных

    Сумгайыт. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте родственники девушки избили встретившегося с ней в день влюбленных 17-летнего юношу.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел 14 февраля в 15-м квартале города.

    Проживающий в одном из общежитий данного квартала города Ниджат Али оглу Гусейнов 2001 г.р. был избит неизвестными. Получивший тяжелые телесные травмы юноша был доставлен в больницу скорой помощи г.Сумгайыт.

    Сообщается, что Н.Гусейнов был избит родственниками любимой девушки во время встречи с ней.

    Факт расследуется.

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