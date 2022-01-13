Родственник Али Гасанова не подал апелляционную жалобу

Апелляционная жалоба на приговор в отношении родственника бывшего заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанова Адалята Велиева не подана.

Апелляционная жалоба на приговор в отношении родственника бывшего заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанова Адалята Велиева не подана.

Как передает Report, апелляционная жалоба в связи с А.Велиевым в Бакинский апелляционный суд не поступала.

Напомним, что ранее была подана апелляционная жалоба на приговор в отношении обвиняемых по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли и руководителя ООО “Портос” Надира Мамедова.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Сафарли приговорен к 10 годам 6 месяцам, а Н.Мамедов - к 6 годам лишения свободы, А.Велиеву назначено условное наказание.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям у Адалята Велиева, обвиняемого по уголовному делу А.Гасанова, изъято принадлежащее ему имущество общей площадью 12 535,9 м2 и стоимостью 36 млн. манатов, расположенное по адресу: город Баку, Ясамальский район, 525 квартал, проспект Метбуат, дом 23 и денежные средства в размере 1 млн. манатов, внесенные на депозитный счет прокуратуры.

Согласно информации, это имущество ранее принадлежало сыну А.Гасанова Шамхалу Гасанову. В период следствия он подарил имущество обвиняемому по делу А.Велиеву. Затем на имущество был наложен арест. Суд вынес приговор в связи с конфискацией имущества.

Срок подачи апелляционной жалобы на приговор суда первой инстанции истек.







