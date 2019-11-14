Риелтор-мошенник арестован в зале бакинского суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло судебное заседание по уголовному делу Мехти Мехтиева, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Фаика Ганиева огласили приговор, согласно которому М.Мехтиева приговорили к 5,5 годам лишения свободы и арестовали в зале суда.

В своем выступлении гособвинитель потребовал для подсудимого 7 лет тюремного заключения.

Согласно обвинению, занимавшийся риелторской деятельностью Мехти Мехтиев продал квартиры в ООО "Yüksəliş-C" и ЖСК "Yeni Yasamal". Позже выяснилось, что квартиры одновременно были проданы нескольким лицам.

После поступления жалоб, руководитель компаний Джахангир Алышов и другие лица были арестованы. Позже также раскрыли мошенничество Мехти Мехтиева.

В отношении последнего было избрана мера наказания в виде домашнего ареста.