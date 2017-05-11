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    Республиканский центр сейсмологической службы распространил информацию в связи с землетрясением в Азербайджане

    В сообщении говорится, что подземные толчки были силой 5,3 балла

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА распространил информацию в связи с произошедшим на территории страны землетрясением.

    Как сообщает Report,  в информации говорится о зафиксированных подземных толчках на территории Саатлинского района.

    "По предварительной информации, в 07:24 по местному времени на территории Саатлинского района было зафиксировано землетрясение. Землетрясение в эпицентре ощущалось силой в 4 балла, в близлежащих населенных пунктах - 4-3 балла", - говорится в сообщении. 

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