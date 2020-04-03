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Report добился сноса незаконно установленного ограждения - ВИДЕО

Report добился сноса незаконно установленного ограждения

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Хотя в стране действует особый карантинный режим в связи с пандемией коронавируса, некоторые строительные компании продолжают работать.

Обратившись в Report, столичные жители заявили о проведении строительной компанией "Luxe Home" работ на улице Маяковского, 7 в Наримановском районе Баку. 

Они рассказали, что компания незаконно оградила территорию и перекрыла тротуар. 

Сотрудники Исполнительной власти Наримановского района незамедлительно отреагировали на поднятый Информагентством Report вопрос. 

В ИВ заявили Report, что отправили своих сотрудников на территорию, где ведутся строительные работы: "Выражаем Информагентству Report признательность за своевременное освещение вопроса. На территории был выявлен факт незаконного ограждения. Сотрудники Наримановской ИВ дали указание руководству компании не перекрывать тротуар. Ограждение было переставлено. Хотим отметить, что строительные работы проводятся компанией законно, однако ограждение тротуара было незаконным". 

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