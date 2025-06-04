Разыскиваемый Интерполом мужчина экстрадирован из ОАЭ в Азербайджан

В Азербайджан экстрадирован мужчина, разыскиваемый Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане.

В Азербайджан экстрадирован мужчина, разыскиваемый Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане.

Как сообщили Report в Министерстве юстиции, гражданин Азербайджана Искендеров Фархад Бахруз оглу был обнаружен и арестован в Объединенных Арабских Эмиратах.

Он обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжкого вреда здоровью (статья 221.2.1 УК АР).

Министерство юстиции направило соответствующий запрос ОАЭ, а также провело плодотворные переговоры, в результате которых была достигнута договоренность об экстрадиции Ф.Искендерова в Азербайджан.

Мужчина был доставлен в Азербайджан и помещен в Бакинский следственный изолятор на основании решения суда об аресте.