Разыскиваемые в России азербайджанцы задержаны в Астаре

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел республики из незаконного оборота были изъяты более 4 кг наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основе полученной информации сотрудниками 42-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, у жителя поселка Нардаран, ранее судимого Вугара Джабраилова было изъято более 1 кг героина.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского районного отделения полиции при личном обыске у гражданина РФ Бахруза Джафарова было обнаружено 4,3 гр опиума и 0,7 гр героина. В продолжение мероприятий в его доме в селе Шахагаджи было обнаружено и изъято 3 кг 90 гр опиума.

Во время расследования было обнаружено, что Б.Джафаров и его супруга Рухангиз находятся в розыске по статье 228 (незаконный оборот наркотический средств) УК РФ.

Задержанные и изъятые вещественные доказательства были переданы следствию.

По фактам ведется расследование.