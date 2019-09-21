Разыскиваемый Турцией по линии Интерпола задержан в Баку

Разыскиваемый Турцией по линии Интерпола гражданин задержан в Азербайджане.
Как сообщает Report, находившийся в розыске по обвинению в присвоении 53-летний Еличе Айхан Али был задержан в Баку.
Ожидается его экстрадиция на родину.
Разыскиваемый Турцией по линии Интерпола гражданин задержан в Азербайджане.
Как сообщает Report, находившийся в розыске по обвинению в присвоении 53-летний Еличе Айхан Али был задержан в Баку.
Ожидается его экстрадиция на родину.
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