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Разыскиваемый Турцией по линии Интерпола задержан в Баку

Разыскиваемый Турцией по линии Интерпола задержан в Баку

Разыскиваемый Турцией по линии Интерпола гражданин задержан в Азербайджане.

Как сообщает Report, находившийся в розыске по обвинению в присвоении  53-летний Еличе Айхан Али был задержан в Баку.

Ожидается его экстрадиция на родину.

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