Разыскиваемый Турцией по линии Интерпола задержан в Баку

Разыскиваемый Турцией по линии Интерпола задержан в Баку

21 сентября, 2019 14:29

https://report.az/storage/news/cbc9f35045bbb9c2aef402996fa4ea58/b7dfcc1e-018b-4d97-8906-197e475e7380_292.jpg Разыскиваемый Турцией по линии Интерпола гражданин задержан в Азербайджане. Как сообщает Report, находившийся в розыске по обвинению в присвоении 53-летний Еличе Айхан Али был задержан в Баку. Ожидается его экстрадиция на родину.

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