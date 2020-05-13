Разыскиваемый Интерполом азербайджанец задержан в Канаде - ФОТО

Объявленное Азербайджаном в международный розыск по линии Интерпола лицо задержано.

Как передает Report, гражданин Азербайджана Мохсун Гасымов - 1988 г.р., был задержан в Канаде правоохранительными органами этой страны.

Ожидается его экстрадиция в Азербайджан.

М.Гасымов был объявлен в розыск по линии Интерпола по статье 178 (мошенничество) УК Азербайджана.

Отметим, что ранее в СМИ распространилась информация о совершенном М.Гасымовым мошенничестве. Так, житель Баку сообщил, что М.Гасымов в различное время мошенническим путем присвоил более 90 тыс. манатов под видом трудоустройства в Канаде.