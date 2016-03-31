Рассмотрена апелляционная жалоба в отношении Госкомитета по имущественным вопросам на сумму 3 млн. манатов

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Рассмотрена апелляционная жалоба на основании иска Кялянтарли Азера Айдын оглу и министерства финансов.

Как сообщает Report, на последнем процессе было объявлено решение.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Апелляционная жалоба А.Кялянтарли и министерства финансов была отклонена.

Отметим, что А.Кялянтарли и Габибов Эльман Казым оглу подали в суд на Государственный комитет по имущественным вопросам. Обратившись во 2-й Бакинский административно-экономический суд, А.Кялянтарли и Э.Габибов выдвинули иск о выплате компенсации на сумму 2 997 200 манатов. В исковом заявлении в качестве третьего лица было указано министерство финансов. Суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, А.Кялянтарли и министерство финансов обратились с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.