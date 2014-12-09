Расследование уголовного дела в отношении декана АМУ завершено

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Завершено расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении бывшего декана Азербайджанского международного университета (АМУ) Исмаила Мамедова из материалов дела о незаконных действиях должностных лиц данного университета, по которому ведется следствие в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что бывший декан факультетов государственного и муниципального управления, истории и обществоведения университета И.Мамедов в сговоре с экс-ректором Эльшадом Абдуллаевым и другими лицами с целью получения взятки в крупных размерах оформлял ложные документы для лиц, не прошедших экзамены по линии Государственной комиссии по приему студентов, о прохождении ими учебы в различных учебных заведениях Украины и России и без разрешения министерства образования переводил их на 2 курс на различные факультеты АМУ. На основании имеющихся подозрений о получении взятки в размере 68 300 манатов против него выдвинуто обвинение по ст. 308.1 (злоупотребление служебным положением), 308.2 (злоупотребление служебным положением, вызвавшее тяжелые последствия), 311.3.1 (взяточничество группой лиц в сговоре или организованной группой) и 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса.

В связи с завершением расследования уголовного дела материалы переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям.