Расследован инцидент в шемкирской средней школе, результаты представлены в минобразования

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Расследован инцидент, произошедший в полной средней школе имени М.Сулейманова села Ашагы Сейфели Шемкирского района. Результаты представлены в министерство образования.

Об этом Report сообщила заместитель главы районной ИВ Малейка Ализаде.

По ее словам, решение о деятельности директора будет принято министерством образования: "В школе провели расследование, педагогов допросили и взяли объяснительные. О результатах процесса общественность будет проинформирована".

Отметим, что работавшая в свое время лаборанткой в указанной школе Хатира Алиева выдвинула ряд обвинений против директора учебного заведения Акифа Намазова.

По словам Х.Алиевой, директор требовал у нее денег. Директор же обвинил лаборантку в неэтичном поведении и сказал, что она была уволена именно по этой причине. В заявлении СМИ он также высказал неэтичные и оскорбительные фразы в адрес бывшей лаборантки.