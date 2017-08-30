Распространились видеокадры нахождения пропавшего в лесу в Губе мальчика - ВИДЕО

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Губа. 30 августа. REPORT.AZ/ Стали известны детали обнаружения мальчика, пропавшего в лесном массиве на территории губинского села Эски Игрик.

Как сообщил северному бюро Report начальник северного регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям, полковник Шахин Мирзоев, мальчика нашли без сознания.

По его словам, 28 августа в северный региональный центр из службы "112" МЧС поступила информация о пропаже на территории губинского села Эски Игрик Алиева Натика Намик оглу: "Сразу же к поисково-розыскным мероприятиям были привлечены сотрудники N-ой воинской части войск гражданской обороны северного регионального центра, Спасательной службы особого риска, части противопожарной охраны Государственной службы противопожарной охраны, Внутренних войск и полицейские МВД. Двухдневные поиски были безрезультатны. В результате поисково-спасательных работ сотрудников северного регионального центра МЧС 30 августа Натика Намик оглу Алиева обнаружили в лесной чаще на территории горного лесного массива, в 6 км лесного массива села Эски Игрик. Ребенок лежал на земле без сознания. Наши сотрудники там же оказали мальчику первую медицинскую помощь. Затем Натика Намик оглу Алиева передали бригаде врачей скорой медицинской помощи".