​Рабочий ЖСК "İdeal inşaat" погиб, сорвавшись с 10-го этажа

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Житель города Баку погиб в результате несчастного случая.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, Миргамид Мехтиев по неосторожности упал с 10-го этажа строящегося здания на территории Хатаинского района, где он работал. От полученных травм М.Мехтиев скончался на месте происшествия.

По данному факту ведется расследование.

Отметим, что событие произошло в принадлежащем ЖСК "İdeal inşaat" здании.