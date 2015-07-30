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    ​Рабочий ЖСК "İdeal inşaat" погиб, сорвавшись с 10-го этажа

    Несчастный случай произошел в Хатаинском районе

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Житель города Баку погиб в результате несчастного случая. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, Миргамид Мехтиев по неосторожности упал с 10-го этажа строящегося здания на территории Хатаинского района, где он работал. От полученных травм М.Мехтиев скончался на месте происшествия. 

    По данному факту ведется расследование.

    Отметим, что событие произошло в принадлежащем ЖСК "İdeal inşaat" здании. 

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