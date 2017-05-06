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    В жилом комплексе рабочий погиб, упав с 11-го этажа

    Инцидент произошел на территории города Хырдалан© Courtesy İmage

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан Абшеронского района рабочий погиб, упав с высотного здания.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на территории жилого комплекса.

    Сулейманлы Бабек Горхмаз оглу, 1991 г.р., работавший в строящимся на данной территории здании, упал с 11 этажа.

    По факту в Прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 222.3 Уголовного Кодекса (нарушение правил безопасности ведения строительных и иных работ).

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