Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на группу велосипедистов в американском штате Мичиган

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 5 человек погибли в результате наезда автомобиля на группу велосипедистов в американском штате Мичиган. Как передает Report, со ссылкой РИА Новости, об этом передает телеканал Wood.

Инцидент произошел на севере города Каламазу примерно в 19.00 по местному времени. После наезда на группу велосипедистов водитель автомобиля попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Среди пострадавших или погибших могут быть дети.

По последним данным, в группе велосипедистов насчитывалось девять человек.

Подробности происшествия не сообщаются.