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    Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на группу велосипедистов в американском штате Мичиган

    Среди пострадавших или погибших могут быть дети

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 5 человек погибли в результате наезда автомобиля на группу велосипедистов в американском штате Мичиган. Как передает Report, со ссылкой РИА Новости, об этом передает телеканал Wood.

    Инцидент произошел на севере города Каламазу примерно в 19.00 по местному времени. После наезда на группу велосипедистов водитель автомобиля попытался скрыться с места происшествия, но был задержан. 

    Среди пострадавших или погибших могут быть дети.

    По последним данным, в группе велосипедистов насчитывалось девять человек. 

    Подробности происшествия не сообщаются.

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