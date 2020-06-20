Пропавшие в Масаллы девочки найдены - ОБНОВЛЕНО

Пропавшие в Масаллинском районе 3 девочки-подростка нашлись.

Как сообщает южное бюро Report, девочки были обнаружены в грузовом автомобиле на одном из постов и переданы родителям.

Как сообщили жители села, девочки решили вернуться домой в Баку и сели в направлявшийся в столицу автомобиль “Камаз". Грузовик был задержан на подъезде к Баку.

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На горячую линию "112" МЧС вечером 19 июня на территории села Шарафа Масаллинского района было получено обращение о поисках Каримовой Аламы Талат гызы, 2004 года рождения, Алескеровой Илахи Аловсат гызы, 2006 г.р. и Алескеровой Сакины Аловсат гызы, 2010 г.р.

Об этом Report сообщили из МЧС.

Соответствующие спасательные службы министерства и других соответствующих государственных учреждений были немедленно уведомлены.

Соответствующие спасательные силы Южного регионального центра МЧС разыскивают пропавших без вести лиц.