Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Пропавшая без вести жительница Билясувара вернулась домой.

Как сообщает Report, по словам дяди пропавшей без вести женщины Мугаддаса Иманова, Зейналзаде Илаха вернулась домой. Он поблагодарил Report за распространение информации о поиске женщины.

Отметим, что 19-летняя жительница села Хырмандалы Зейналзаде Илаха Игбал гызы 25 июля вышла из дома и не вернулась. Однако 1 августа она позвонила домой и сообщила, что находится в Баку.

Отметим, что уходя из дома, И. Зейналзаде забрала полуторагодовалого ребенка и свои документы.

Женщина дала показания в Билясуварском районном отделении полиции.