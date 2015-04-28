​Проникшие в магазин грабители были зафиксированы камерой видеонаблюдения - ФОТО

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Прошлой ночью на улице Абдуль бека Мехмандарова в жилом массиве Ени Гянджа ограбили принадлежащий Вусалу Зейналову продуктовый магазин.

Как сообщает Report, взломав оконные решетки, двое неизвестных проникли в помещение. Попавшие на камеру видеонаблюдения грабители в маске сначала подошли к кассе и украли 200 манатов. Затем один из них стал собирать в целлофановый пакет сигареты, энергетические напитки, колбасы и другие продукты и передал ожидающему его снаружи приятелю.

Пришедший утром в магазин В.Зейналов, увидев опустошенные прилавки, сразу же обратился в Главное управление полиции города Гянджа. Полиция продолжает поиски грабителей. По словам владельца магазина, сумма нанесенного ущерба составляет 4000 манатов.