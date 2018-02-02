Прокурор потребовал наказать отца мужчины, обвиняемого в присвоении в Баку 3,4 млн долларов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу отца обвиняемого в присвоении путем мошенничества 3,4 млн долларов Логмана Абдуллаева Чингиза Абдуллаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамиллы Насруллаевой выступил прокурор.

Он потребовал приговорить Ч.Абдуллаева к 14 годам тюремного заключения.

Процесс продолжится 9 февраля.

Отметим, что, согласно обвинительному акту, в 2015 году житель Баку Зульфугаров Тофиг Надир оглу обратился в министерство внутренних дел и заявил, что группа лиц путем мошенничества отобрала у него 3 млн 400 тыс. долларов.

По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, были задержаны жители города Баку Логман Абдуллаев, Нурлан Байрамов, Эмин Гасымов, Руслан Гаджиев, Парвиз Рзаев, Фархад Тагиев, Гярай Абдуллаев, Турал Бабазаде и Турал Гасымов.

Эти лица обвиняются по ст.ст. 145.2.4 (Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 170.3.1 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) УК.