Прокурор потребовал наказания для водителя, сбившего отца известного журналиста

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Наримановском районном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении работника ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (АЗАЛ) Сеймура Гараева, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Мамедова законный наследник, сын скончавшегося через 1 год 4 месяца и 18 дней ветерана карабахской войны потерпевшего Али Алиева Имдад Ализаде адресовал обвиняемому около 50 вопросов.

С.Гараев отказался отвечать на часть вопросов.

Затем И.Ализаде выдвинул ходатайство. Он попросил суд сделать запрос на получение видеокадров происшествия из Автоматизированного центра управления министерства внутренних дел "Безопасный город".

Суд не удовлетворил ходатайство.

Затем было объявлено о завершении судебного следствия, выступил государственный обвинитель. Он попросил суд лишить С.Гараева водительских прав сроком на 3 года, приговорить его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, избрать в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Государственный обвинитель отметил, что гражданский иск законного наследника пострадавшего Имдада Ализаде является обоснованным и должен быть полностью удовлетворен.

Прокурор также потребовал для Сеймура Гараева наказания в колонии общего режима.

И.Ализаде в своем выступлении сказал, что обвиняемый не выплатил нанесенный материальный ущерб и между ними не было достигнуто перемирие. Он попросил для С.Гараева самого тяжелого наказания по инкриминируемой ему статье 263.2 Уголовного кодекса.

Адвокат обвиняемого заявил, что не готов к выступлению с защитной речью и попросил у суда время.

Очередное заседание суда назначено на 25 декабря.

Отметим, что после произошедшей 14 февраля 2016 года аварии А.Алиев 7 месяцев проходил лечение в Центральной клинической больнице и 8 месяцев 17 дней – в "Avrasiya Hospital". Затем его перевели в Бакинский центр здоровья. Находившийся в коме 504 дня А.Алиев скончался 2 июля 2017 года.

На лечение покойного А.Алиева в Клиническом медицинском центре №1 ("Семашко") было потрачено 4 700 манатов, в Центральной клинической больнице – 67 881, в "Avrasiya Hospital" - 59 050 манатов (кроме того, семья покойного осталась должна указанной больнице 11 270 манатов), Бакинском центре здоровья - 5 900 манатов. К уголовному делу прилагаются подтверждающие это официальные квитанции. В то же время на похороны и панихиду потрачено дополнительно около 14 000 манатов. Кроме того, за нанесенный моральный ущерб семья потерпевшего требует от обвиняемого лица компенсацию в размере 15 000 манатов.

Напомним, что А.Алиев отец известного журналиста Имдада Ализаде.