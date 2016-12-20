Прокурор потребовал наказания для лиц, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме в Бинагадинском районе - СПИСОК

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел очередной судебный процесс по уголовному делу Мирюсифа Махмудова, Алекпера Аскерова, Угура Баширова, Газанфара Новрузова, Адалята Раджабова, Низами Оруджева, Агаджавада Мамедова и Акифа Алибекова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме в Бинагадинском районе.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил гообвинитель.

Прокурор потребовал наказания для Мирюсифа Махмудова в виде лишения свободы сроком на 10 лет, Алекпера Аскерова – на 7 лет, Угура Баширова – на 8 лет, Газанфара Новрузова – на 7 лет, Адалята Раджабова – на 7 лет, Низами Оруджева – на 5 лет, Агаджавада Мамедова - на 5 лет и Акифа Алибекова – на 5 лет.

Процесс продолжится 29 декабря.

Отметим, что 19 мая 2015 года в многоэтажном жилом доме на территории Бинагадинского района произошел пожар, который привел к тяжелым последствиям. В результате пожара погибли 15 человек, 50 пострадали.

Напомним, что по итогам следствия в качестве обвиняемых лиц привлечены генеральный директор ООО "Qlobal Stone", производящего полиуретан, который был использован при облицовке здания, Баширов Угур Фируз оглу, учредитель и председатель правления ООО Global Construction Махмудов Мирюсиф Мирджафар оглу, заместитель председателя правления Аскеров Алекпер Илдырым оглу, бывший первый заместитель главы Исполнительной власти Бинагадинского района Новрузов Газанфар Магеррам оглу, заведующий отделом хозяйства Исполнительной власти Бинагадинского района Раджабов Адалят Шамсаддин оглу, который в 2012-2013 гг. работал начальником жилищно-коммунального хозяйства Бинагадинского района, начальник жилищно-коммунального участка №72 Бинагадинского района Оруджев Низами Гара оглу. Им предъявлены обвинения по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Также предъявлены обвинения по ст. 308.2 и ст. 313 (служебный подлог) Мамедову Агаджаваду Гаджи оглу, начальнику испытательной лаборатории ЗАО "Дарнагюльский завод металлопластиковых труб", в которой проходили испытания полиуретана, и по ст. 308.2 Алибекову Акифу Мурадали оглу, генеральному директору Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения, где были согласованы технические требования к изделиям из полиуретана.

В отношении А.Алибекова и А.Мамедова не была избрана мера пресечения в виде ареста.