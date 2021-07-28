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Прокурор потребовал 20 лет для арестованных в Карабахе армянских военнослужащих - ОБНОВЛЕНО

Прокурор потребовал 20 лет для арестованных в Карабахе армянских военнослужащих - ОБНОВЛЕНО Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда города Баку проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении армянских военнослужащих Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алёши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пыт
Происшествия
28 июля 2021 г. 16:45
Прокурор потребовал 20 лет для арестованных в Карабахе армянских военнослужащих - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда города Баку проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении армянских военнослужащих Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алёши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой карабахской войны.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева выступил государственный обвинитель.

В своем выступлении прокурор потребовал приговорить каждого из обвиняемых к 20 годам лишения свободы.

Затем на суде выступили потерпевшие. Они просили суд вынести для обвиняемых самое суровое наказание - пожизненное лишение свободы.

Защита попросила время для выступления.

Процесс назначен на 2 августа.

15.41

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда города Баку проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении армянских военнослужащих Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алёши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой карабахской войны.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева завершилось судебное расследование.

Прокурор выступает с обвинительной речью.


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Версия на азербайджанском языке Prokuror Qarabağda həbs edilən erməni cinayətkarlarına 20 il cəza istəyib - YENİLƏNİB-2

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