Прокурор потребовал 20 лет для арестованных в Карабахе армянских военнослужащих - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда города Баку проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении армянских военнослужащих Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алёши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой карабахской войны.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева выступил государственный обвинитель.
В своем выступлении прокурор потребовал приговорить каждого из обвиняемых к 20 годам лишения свободы.
Затем на суде выступили потерпевшие. Они просили суд вынести для обвиняемых самое суровое наказание - пожизненное лишение свободы.
Защита попросила время для выступления.
Процесс назначен на 2 августа.
Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда города Баку проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении армянских военнослужащих Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алёши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой карабахской войны.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева завершилось судебное расследование.
Прокурор выступает с обвинительной речью.