На суде арестованных в Карабахе армянских военнослужащих зачитывается обвинительный акт

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда города Баку проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении армянских военнослужащих Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алёши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пыт

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда города Баку проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении армянских военнослужащих Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алёши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой карабахской войны.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева завершилось судебное расследование.

Прокурор выступает с обвинительной речью.