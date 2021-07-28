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На суде арестованных в Карабахе армянских военнослужащих зачитывается обвинительный акт

На суде арестованных в Карабахе армянских военнослужащих зачитывается обвинительный акт Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда города Баку проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении армянских военнослужащих Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алёши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пыт
Происшествия
28 июля 2021 г. 15:41
На суде арестованных в Карабахе армянских военнослужащих зачитывается обвинительный акт

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда города Баку проходит очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении армянских военнослужащих Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алёши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой карабахской войны.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева завершилось судебное расследование.

Прокурор выступает с обвинительной речью.

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Версия на азербайджанском языке Prokuror Qarabağda həbs edilən erməni cinayətkarlarına cəza istəyib - YENİLƏNİB

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