Прокурор попросил длительных сроков заключения для журналистов, обвиняемых в рэкете

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по делу главного редактора газеты "Бизим довр" и сайта Aktualinfo.az Сурхая Алиева и его заместителя Хикмета Наджафли.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по делу главного редактора газеты "Бизим довр" и сайта Aktualinfo.az Сурхая Алиева и его заместителя Хикмета Наджафли.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Эльмина Рустамова государственный обвинитель попросил приговорить Сурхая Алиева к 9 годам лишения свободы, а Хикмета Наджафли – к 9 годам и 6 месяцам.

Ранее оба были арестованы Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел. Их обвиняют в мошенничестве и вымогательстве денег.

Стоит отметить, что несколько лет назад Сурхай Алиев, Хикмет Наджафли и главный редактор газеты "Гюндалик Баку" Габиль Велиев уже задерживались Службой государственной безопасности (СГБ) по аналогичным обвинениям. Габиль Велиев в настоящее время также находится под арестом, его дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.