Прокурор подал протест на приговор чемпиону мира, сбившему насмерть пешехода

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу чемпиона мира Урхана Оруджева, обвиняемого в совершении в Баку ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, недовольный решением суда первой инстанции государственный обвинитель обратился в Верховный суд.

Кассационный процесс состоится под председательством судьи Гюльзар Рзаевой.

Дата заседания суда пока неизвестна.

Напомним, что 25 января этого года в поселке Бузовна Хазарского района жителя поселка Маштага Салима Зульфугарова сбил неизвестный автомобиль. 31-летний Салим Зульфугаров был госпитализирован с тяжелыми травмами, он скончался в больнице.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям У.Оруджев был приговорен к 4 годам 2 месяцам 16 дням заключения. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении участкового типа. У.Оруджев был освобожден в зале суда. Согласно приголвору, он был оштрафован на 1000 манатов. Недовольный решением гособвинитель подал апелляционный протест.

Бакинский апелляционный суд протест не обеспечил.