Прокуратура опротестовала приговор в отношении совершившего убийство в сквере "Сахиль"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба и апелляционный протест на приговор в отношении гражданина Грузии Эльчина Чобанова 1988 года рождения, обвиняемого в убийстве в сквере "Сахиль".

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 15 февраля.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Вагифа Мисагулова.

Отметим, что инцидент произошел 6 января этого года в сквере "Сахиль". Во время спора Эльчин Чобанов нанес Гасану Гасанову и Орхану Мамедзаде ножевые ранения. В результате Г.Гасанов скончался. В показаниях в суде обвиняемый заявил, что в этот день забрал супругу Лейлу Чобанову из Азербайджанского государственного педагогического университета, в сквере "Сахиль" собака Г.Гасанова начала лаять на его супругу и ее подруг. Чобанов попросил убрать собаку подальше, между ними возник спор, и Э.Чобанов достал из кармана нож и ударил им Г.Гасанова, а затем его друга О.Мамедзаде. После этого Э.Чобанов скрылся с места происшествия.

Э.Чобанов обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека) и 29, 120.2.7 (попытка убийства двух и более человек) УК.

30 декабря прошлого года приговором суда Бакинского суда по тяжким преступлениям Э.Чобанов был осужден к 17,6 годам лишения свободы. Не согласившись с решением, осужденный подал апелляционную жалобу, а прокуратура - апелляционный протест.