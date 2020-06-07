​Прокуратура о кровавой драме в Сумгайыте

Вчера около 9 часов вечера в правоохранительные органы города Сумгайыт поступила информация об обнаружении в парке вблизи здания №6 в 10-ом микрорайоне города тела местного жителя Зохраба Гасымова Вели оглу 1989 года рождения с колото-резаными ранами и о смерти в больнице от ножевых ранений другого жителя города Намига Рагимова Тахир оглу 1989 года рождения.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, место происшествия и тела осмотрели сотрудники полиции и прокуратуры, а также эксперты.

Предварительным следствием было установлено, что 6 июня около 8 часов вечера в парке на территории 10-го микрорайона города Сумгайыт Намиг Рагимов на почве личного конфликта ударил Тофига Гасымова ножом в область спины, а его брата Зохраба Гасымова – в легкое. Зохраб в свою очередь ударил Намига ножом в сердце.

Тофиг Гасымов и Намиг Рагимов были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгайыт, но последний скончался, несмотря на усилия врачей.

Продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.