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Прокуратура о гибели ребенка от удара током в Губе

Прокуратура о гибели ребенка от удара током в Губе В районную прокуратуру поступила информация о том, что 13 июня в Губинском районе в результате поражения электрическим током погиб 1 несовершеннолетний, еще один получил травмы.
Происшествия
14 июня 2021 г. 11:36
Прокуратура о гибели ребенка от удара током в Губе
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В районную прокуратуру поступила информация о том, что 13 июня в Губинском районе в результате поражения электрическим током погиб 1 несовершеннолетний, еще один получил травмы.

Как сообщает Report, сотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и тела, выполнили другие необходимые процессуальные действия.

В ходе предварительного расследования установлено, что в результате прикосновения к находящейся под напряжением линии электропередач Полад Фархадов 2008 г.р. погиб от полученных травм, а его сверстник Угур Байрамов получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту прокуратурой Губинского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, небрежность, повлекшие смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности виновного по делу.

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Версия на азербайджанском языке Qubada iki uşağın elektrik cərəyanı vurması ilə bağlı rəsmi açıqlama

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