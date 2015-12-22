​Прокуратура: В отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению Джавида Гусейнова

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось следствие уголовного дела, возбужденного Прокуратурой города Баку по факту избиения 8 августа группой лиц и смерти жителя Баку Расима Алиева на территории поселка Баилово.

Об этом Report сообщили в Прокуратуре города Баку.

Согласно информации, сегодня был утвержден обвинительный акт по уголовному делу Кянана Мадатова, Джамала Мамедова и Самира Мустафаева по ст. 126.3 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти пострадавшего лица), а также Эльшана Исмаилова и Арифа Алиева по ст. 126.3 и 177.1 (кража) и направлено на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Из материалов уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению Джавида Гусейнова по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК. Оно находится на стадии отправки в суд.