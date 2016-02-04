Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Прокуратура города Баку распространила информацию в связи с самоубийством пожизненно заключенного.

Как сообщили Report в прокуратуре, 3 февраля примерно в 11:30 в тюрьме пенитенциарной службы на территории Гарадагского района заключенный Субхай Ибрагимов 1975 года рождения, осужденный к пожизненному заключению приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениями от 16 июня 2015 года, согласно составленному графику вошел в ванную комнату, где повесился при помощи полотенца, которое он принес с собой. Несмотря на медицинскую помощь, оказанную врачами санитарной части тюрьмы и медицинской скорой помощи, осужденный скончался.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение лица до самоубийства) УК, назначены соответствующие экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.