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    ​Производится демонтаж облицовки со зданий, расположенных вокруг сгоревшего дома

    Пока неизвестно, на скольких зданиях в Бинагадинском районе будут демонтированы облицовочные плиты

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "Производится демонтаж облицовки со зданий, расположенных вокруг сгоревшего дома". Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил глава Исполнительной власти Бинагадинского района Халеддин Искендеров.

    По его словам, пока неизвестно, со скольких зданий в Бинагадинском районе будут демонтированы облицовочные плиты: "Демонтаж облицовки зданий проводится в соответствии с заключением экспертов".

    Отметим, что в настоящее время демонтируется облицовка зданий № 18, 24, 30.

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