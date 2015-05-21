Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "Производится демонтаж облицовки со зданий, расположенных вокруг сгоревшего дома". Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил глава Исполнительной власти Бинагадинского района Халеддин Искендеров.

По его словам, пока неизвестно, со скольких зданий в Бинагадинском районе будут демонтированы облицовочные плиты: "Демонтаж облицовки зданий проводится в соответствии с заключением экспертов".

Отметим, что в настоящее время демонтируется облицовка зданий № 18, 24, 30.