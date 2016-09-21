В органах внутренних дел Азербайджана произошли кадровые изменения

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Произошли кадровые изменения в органах внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает карабахское бюро Report, после назначения нового начальника в Бардинское районное отделение полиции (РОП) уволены несколько человек.

Согласно информации, уволены начальник отдела уголовного розыска РОП Магеррам Мамедов, оперуполномоченные Руслан Ахмедов, Рашад Мамедов, Вахид Фанифаев, Ровшан Мамедов, Амиль Шарифов, Октай Мамедов и участковый Ягуб Агаев. Так, оперуполномоченные Вахид Фанифаев, Октай Мамедов, Ровшан Мамедов и участковый Ягуб Агаев отправлены на пенсию по возрастному пределу. А Руслан Ахмедов и Рашад Мамедов взяты под распоряжение. Начальник отдела Магеррам Мамедов направлен в Агджабединское районное отделение полиции, а оперуполномоченный Амиль Шарифов - в отделение полиции города Ширван.

Напомним, что несколько дней назад приказом министра внутренних дел Рамиля Усубова на должность начальника Бардинского районного отделения полиции назначен Ильгар Мамедов.