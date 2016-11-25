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    Между должностными лицами районной исполнительной власти произошла драка

    По факту проводится расследование

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Произошла драка между должностными лицами исполнительной власти Гаджигабульского района.

    Как сообщает Report, заведующий отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления РИВ Ибад Гашимов обратился в отделение полиции города Ширван и заявил, что на территории города Ширван поспорил с бухгалтером исполнительной власти по имени Рашад. В своем заявлении он отметил, что Рашад применил против него физическую силу и оскорбил его. 

    По факту проводится расследование.

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