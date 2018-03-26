Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, погодные условия в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 27 марта в некоторых местах будет слабый туман. Северный ветер днем сменится на временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление опустится с 767 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 %, днем 55-65 %.

В районах Азербайджана 27 марта в основном без осадков, ночью и утром - местами туман. Будет преобладать западный ветер, местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 1-6, днем 13-18 градусов тепла.