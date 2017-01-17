Продолжился суд по делу лица, сбившего сына судьи

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Рагима Керимова, обвиняющегося в совершении ДТП, в результате которого погиб сын судьи Тертерского военного суда Эльбека Аллахвердиева - Руфат Аллахвердиев.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова было объявлено о начале изучения документов.

Затем адвокаты Р.Керимова выступили с ходатайством. Они попросили продемонстрировать видеокадры случившегося.

Судья заявил, что видеокадры будут продемонстрированы на следующем заседании.

Очередное судебное заседание назначено на 24 января.

Отметим, что ДТП произошло 11 мая в 03:00 на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе. Житель столицы Р.Керимов, находясь за рулем автомобиля "Mercedes", сбил пешехода Р.Аллахвердиева. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти ему жизнь не удалось. Р.Аллахвердиев скончался 12 мая. После происшествия Р.Керимов был задержан сотрудниками Насиминского РУП.

По факту в Насиминском районном управлении полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 (Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения (кроме лиц, указанных в статьях 263 и 264 настоящего Кодекса) правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК.

19-летний сын судьи Тертерского военного суда Эльбека Аллахвердиева Руфат Аллахвердиев был студентом 3-го курса Азербайджанской дипломатической академии (ADA). Отец совершившего ДТП Р.Керимова Юзасиф Керимов был главврачом Центральной клинической больницы.