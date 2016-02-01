Продолжается суд над советником председателя ПНФА

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Наримановском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу советника председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тургая Гусейнова показания дали свидетели Эльчин Шукюров и Вюгар Аббасов.

Адвокат М.Ибрагима Ялчин Иманов выступил с ходатайством о даче показаний одного из следователей, ведущих дело. Ходатайство не было рассмотрено.

Очередное заседание суда назначено на 12 февраля.

Отметим, что Мамед Ибрагим был арестован 30 сентября в связи с уголовным делом, возбужденным на основании жалобы Микаила Гулиева. Он обвиняется по ст. 221.2 (хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества).