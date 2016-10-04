Удовлетворено ходатайство адвоката Акифа Човдарова - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабунчинском районном суде продолжилось подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего завотделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, журналисты не были допущены на заседание, которое проходило под председательством председателя Бакинской военной прокуратуры Габиба Гасанова.

На процессе адвокат С.Мамедова Джавид Рзазаде выступил с ходатайством.

Адвокат отметил, что так как обвиняемые являются военнослужащими, избрание меры пресечения в виде ареста Сабаильским районным судом неправильно: "По закону, мера пресечения в виде ареста в отношении обвиняемых должна быть выбрана в Военном суде. Если мера пресечения в виде ареста избрана Сабаильским районным судом, уголовное дело должно рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Мое ходатайство будет рассмотрено в конце подготовительного заседания".

Адвокат А.Човдарова Камандар Насибов также выступил с ходатайством и попросил времени у суда. Он отметил, что он недавно заключил договор с А.Човдаровым и пока не ознакомился с уголовным делом. Ходатайство удовлетворено.

Процесс отложен до 19 октября.

Отметим, что А. Човдаров был арестован в ноябре прошлого года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался. Он обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с ею похищением, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное в крупном размере), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, с применением угроз), 313 (Служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

Обвинительный акт по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего завотделом Орхана Османова был утвержден 5 сентября генпрокурором Азербайджанской Республики, который осуществлял процессуальное руководство предварительного следствия, и направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, что по делу проходит более 320 свидетелей, более 60 потерпевших.